"Требуем перерасчета пенсий". Под Радой митингуют военные пенсионеры

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Киеве у здания Верховной Рады Украины около 400 военных пенсионеров проводят митинг с требованием повышения пенсий.

Митингующие заполнили почти всю площадь напротив парламента.

ukrinform.ua Митинг военных пенсионеров под Радой

Участники акции держат в руках флаги организаций и объединений военных пенсионеров, в частности, Координационного совета общественных ветеранских организаций силовых структур, Всеукраинского союза общественных объединений участников боевых действий, ветеранов военной службы, Союза офицеров Украины.

Ветераны держат в руках плакаты с надписями: "Требуем перерасчета пенсий", "Нет геноциду военных пенсионеров". Время от времени из толпы раздаются крики "Ганьба!". В целом ситуация спокойная, информирует Укринформ.

Правоохранители усилили охрану здания парламента, всего к охране правопорядка по периметру здания привлечено порядка 200 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

В среду запланировано заседание парламентского Комитета национальной безопасности и обороны, в котором ожидается участие министра обороны Степана Полторака и министра социальной политики Андрея Ревы.

На заседании комитета будет рассматриваться вопрос пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы.

Напомним, что в Харькове в среду на площади Свободы ветераны МВД, погранслужбы, военизированной охраны и других силовых структур проводят пикет у Дома Советов.