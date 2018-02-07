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    Киев

    "Требуем перерасчета пенсий". Под Радой митингуют военные пенсионеры

    (обновлено: )44270
    Собравшиеся у Рады военные пенсионеры требуют повысить пенсии. Ветераны держат в руках плакаты с надписями: "Требуем перерасчета пенсий", "Нет геноциду военных пенсионеров".
    Митинг военных пенсионеров под Радой
    ukrinform.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Киеве у здания Верховной Рады Украины около 400 военных пенсионеров проводят митинг с требованием повышения пенсий.

    Митингующие заполнили почти всю площадь напротив парламента. 

    ukrinform.ua
    Митинг военных пенсионеров под Радой
     

    Участники акции держат в руках флаги организаций и объединений военных пенсионеров, в частности, Координационного совета общественных ветеранских организаций силовых структур, Всеукраинского союза общественных объединений участников боевых действий, ветеранов военной службы, Союза офицеров Украины.

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    akzent.zp.ua
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    Ветераны держат в руках плакаты с надписями: "Требуем перерасчета пенсий", "Нет геноциду военных пенсионеров". Время от времени из толпы раздаются крики "Ганьба!". В целом ситуация спокойная, информирует Укринформ.

    Правоохранители усилили охрану здания парламента, всего к охране правопорядка по периметру здания привлечено порядка 200 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

    В среду запланировано заседание парламентского Комитета национальной безопасности и обороны, в котором ожидается участие министра обороны Степана Полторака и министра социальной политики Андрея Ревы.

    На заседании комитета будет рассматриваться вопрос пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы.

    Напомним, что в Харькове в среду на площади Свободы ветераны МВД, погранслужбы, военизированной охраны и других силовых структур проводят пикет у Дома Советов. 

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