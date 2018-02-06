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    Дело про разбой сына нардепа передано в суд

    (обновлено: )11910
    В полиции Киева сообщили, что до назначения судом меры наказания, злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом.
    Ограбление магазина сыном нардепа
    Скриншот видео

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Обвинительный акт по делу о разбойном нападении на магазин сыном народного депутата Радикальной партии Игоря Попова Богдана и его несовершеннолетнего напарника передано в суд, сообщает пресс-служба киевской полиции.

    Ограбление магазина сыном нардепа
    Скриншот видео
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    "Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания, злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом", — сообщает полиция.

    Несовершеннолетний сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны по подозрению в ограблении магазина на Оболони в Киеве. Угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн. Одного из участников происшествия с поличным задержали два посетителя магазина, а другого — через несколько минут задержали полицейские.

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    В среду, 29 ноября, Оболонский районный суд отправил сына народного депутата под домашний арест.

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