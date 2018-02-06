Дело про разбой сына нардепа передано в суд

Скриншот видео

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Обвинительный акт по делу о разбойном нападении на магазин сыном народного депутата Радикальной партии Игоря Попова Богдана и его несовершеннолетнего напарника передано в суд, сообщает пресс-служба киевской полиции.

"Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания, злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом", — сообщает полиция.

Несовершеннолетний сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны по подозрению в ограблении магазина на Оболони в Киеве. Угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн. Одного из участников происшествия с поличным задержали два посетителя магазина, а другого — через несколько минут задержали полицейские.

Читайте также: От вседозволенности к безнаказанности. Соцсети о сыне нардепа Попова

В среду, 29 ноября, Оболонский районный суд отправил сына народного депутата под домашний арест.