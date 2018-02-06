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    Киев

    Правоохранители изъяли у жителя Киева пулемет

    (обновлено: )14031
    Участковые офицеры полиции задержали мужчину за кражу, но во время поверхностного осмотра у него обнаружили и изъяли пистолет, а во время обыска дома - пулемет и автомат Калашникова.
    Арсенал оружия, изъятый у жителя Киева
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 6 фев  — РИА Новости Украина. В центре Киева задержан мужчина с арсеналом оружия.

    "В дежурную часть полиции позвонил охранник супермаркета на площади Победы и сообщил о краже товара. Вора задержали на выходе из супермаркета. На место выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие. Задержанным оказался 28-летний киевлянин, у которого во время поверхностного осмотра обнаружили и изъяли предметы, похожие на пистолет, патроны и штык-нож. Согласно выводам экспертизы, изъятый ​​пистолет ТТ 7,62 мм и патроны — боевые", — сообщает полиция.

    Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины и изъяли предметы, похожие на автомат Калашникова, пулемет и патроны различного калибра. Все предметы направлены на экспертизу.

    По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Одессе мужчину, у которого в доме обнаружили арсенал оружия и патронов.

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