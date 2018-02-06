Кличко пригрозил возвращать городу запущенные хозяивами исторические здания

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина.
"Хочу предупредить владельцев тех зданий, которые находятся в запущенном состоянии: мы будем сейчас рассматривать и принимать политическое решение Киевсовета о возврате таких домов в собственность общины", — заявил Кличко.
По его словам, разрушаются исторические здания из-за того, что их владельцы не вкладывают средства в реставрацию или поддержку зданий в надлежащем состоянии или же намеренно поджигают их.
Кличко отметил, что вопрос возвращения зданий из частной в коммунальную собственность потребует определенного времени, ведь необходимо соблюдение всех юридических процедур.
Ранее Кличко заявил, что улица имении первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка появится в ближайшее время в Киеве.