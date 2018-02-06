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    Киев

    Кличко пригрозил возвращать городу запущенные хозяивами исторические здания

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    По словам Кличко, разрушаются исторические здания из-за того, что их владельцы не вкладывают средства в реставрацию или поддержку зданий в надлежащем состоянии или же намеренно поджигают их.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Виталий Кличко/Facebook

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. 

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    Киевские исторические здания, которые были заброшены из-за бездействия владельцев, столичные власти будут возвращать в коммунальную собственность, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба.

    "Хочу предупредить владельцев тех зданий, которые находятся в запущенном состоянии: мы будем сейчас рассматривать и принимать политическое решение Киевсовета о возврате таких домов в собственность общины", — заявил Кличко.

    По его словам, разрушаются исторические здания из-за того, что их владельцы не вкладывают средства в реставрацию или поддержку зданий в надлежащем состоянии или же намеренно поджигают их.

    Кличко отметил, что вопрос возвращения зданий из частной в коммунальную собственность потребует определенного времени, ведь необходимо соблюдение всех юридических процедур.

    Ранее Кличко заявил, что улица имении первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка появится в ближайшее время в Киеве.

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