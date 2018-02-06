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    Музей Революции достоинства в Киеве получит еще несколько участков земли

    (обновлено: )5403
    Принятый закон устанавливает, что действие данных норм не распространяется на земучастки, предоставленные в пользование Музею-мемориалу "Революции достоинства".
    Революция достоинства
    РИА Новости

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины разрешила выделение дополнительных земельных участков в Киеве для строительства Музея-мемориала "Революции достоинства", сообщает LB.ua.

    За принятие в целом законопроекта №6659 проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226.

    Соответствующие изменения внесены в закон "О регулировании градостроительной деятельности".

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    Согласно ч. 3 ст. 24 закона, в случае отсутствия плана зонирования или ДТП передача земучастков из земель государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим или юридическим лицам запрещается.

    Принятый закон устанавливает, что действие данных норм не распространяется на земучастки, предоставленные в пользование Музею-мемориалу "Революции достоинства".

    Закон запрещает дальнейшее изменение владельца (пользователя) данных земучастков и передачу их в аренду и/или субаренду.

    В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что согласно концепции создания мемориально-музейного комплекса планируется, что его территория будет состоять из нескольких земучастков коммунальной собственности, а также части земучастка государственной собственности, находящейся в постоянном пользовании государственного предприятия "Гостиница "Украина".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко предоставил Музею Революции достоинства статус национального. Без данного статуса руководство музея не могло бы привлекать государственное финансирование.

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