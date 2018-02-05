наверх
05.02.201817:18
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Минюст насчитал в Киеве 6500 злостных "алиментщиков"

    (обновлено: )109
    Как заявил руководитель Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко, будет представлен открытый реестр неплательщиков алиментов, куда автоматически будут зачислены те, кто не платит алименты более 3 месяцев.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Новации закона о взыскании задолженности по уплате алиментов почувствуют 6500 злостных неплательщиков алиментов в Киеве.

    Инфографика. Алиментщикам придется несладко
    РИА Новости Украина
    Соцработы или арест: алиментщикам придется несладко

    Об этом заявил руководитель Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко. 

    "Новации законодательства почувствуют 6,5 тысячи злостных неплательщиков алиментов в Киеве, сумма задолженности которых превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев", — отметил Куценко.

    Он подчеркнул, что 6 февраля вступает в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".

    В Минюсте отметили, что главой ведомства будет представлен открытый реестр неплательщиков алиментов, куда автоматически будут зачислены те, кто не платит алименты более 3 месяцев.

    "Все должны знать, кто экономит на своем ребенке, кто не дает ему нормального воспитания и надлежащего содержания. Доступ к реестру будет каждый — как и журналисты, так и другие украинские граждане. Это станет еще одним средством воздействия на недобросовестных родителей", — цитирует Укринформ Куценко.

    Руководитель столичной юстиции также добавил, что только за январь текущего года органами Государственной исполнительной службы Киева взыскано 15900000 гривен алиментов, соответствующие средства получили 13 344 ребенка.

    Напомним, в мае 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4928 об упрощении механизма взыскания алиментов. Ранее минимальный размер алиментов на ребенка составлял 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то данный закон повышает уровень выплат до 50%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киевлян, которые подожгли самострой УПЦ МП, отпустили на поруки нардепов
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Националисты под генконсульством Польши в Одессе, 5 февраля 2018
    Украина - Польша: Бандера раздора