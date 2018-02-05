Минюст насчитал в Киеве 6500 злостных "алиментщиков"

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Новации закона о взыскании задолженности по уплате алиментов почувствуют 6500 злостных неплательщиков алиментов в Киеве.

Об этом заявил руководитель Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

"Новации законодательства почувствуют 6,5 тысячи злостных неплательщиков алиментов в Киеве, сумма задолженности которых превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев", — отметил Куценко.

Он подчеркнул, что 6 февраля вступает в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".

В Минюсте отметили, что главой ведомства будет представлен открытый реестр неплательщиков алиментов, куда автоматически будут зачислены те, кто не платит алименты более 3 месяцев.

"Все должны знать, кто экономит на своем ребенке, кто не дает ему нормального воспитания и надлежащего содержания. Доступ к реестру будет каждый — как и журналисты, так и другие украинские граждане. Это станет еще одним средством воздействия на недобросовестных родителей", — цитирует Укринформ Куценко.

Руководитель столичной юстиции также добавил, что только за январь текущего года органами Государственной исполнительной службы Киева взыскано 15900000 гривен алиментов, соответствующие средства получили 13 344 ребенка.

Напомним, в мае 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4928 об упрощении механизма взыскания алиментов. Ранее минимальный размер алиментов на ребенка составлял 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то данный закон повышает уровень выплат до 50%.