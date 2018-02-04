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    Убийство военного в Киеве. Подозреваемого задержали

    (обновлено: )61510
    По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана.
    Убийство военного в киевском ресторане
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Запорожье задержали мужчину, которого подозревают в убийстве военнослужащего в одном из ресторанов Днепровского района Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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    "Задержан злоумышленник, убивший военнослужащего в Киеве … По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана", – говорится в сообщении.

    Отмечено, что полиция задержала мужчину в Запорожье.

    "В настоящее время по согласованию с Киевской местной прокуратурой N4 ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины", – добавили в прокуратуре.

    Также сообщается, что меру пресечения мужчине суд изберет уже в понедельник.

    Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева от ножевого ранения в шею скончался 22-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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