В центре Киева вооруженные люди в черном напали на молодежь - соцсети

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева на Крещатике вечером 3 февраля вооруженные люди напали на молодежь, которая там отдыхала, сообщила в Facebook пользователь Светлана Олишевская. По ее словам, это произошло на глазах полиции.

"Молодые люди познакомились у Стеллы с девушками, разговаривали и употребляли алкоголь. Подоспевший патруль полиции предупредил их о незаконности, после чего ребята все выбросили и отошли. Патруль пошел в магазин рядом. Сразу после этого, на молодежь напали неизвестные в черной форме (без шевронов), некоторые были в балаклавах и вооружены. Свидетели слышали 2 выстрела", — написала она.

facebook.com/svetik.olishevskaya В центре Киева вооруженные люди в черном напали на молодежь

По ее словам, после нападения у парней были разбиты лица, отколоты зубы (одному из них, был нанесен удар пистолетом в лицо), девушке брызнули в лицо перцовым баллончиком.

facebook.com/svetik.olishevskaya В центре Киева вооруженные люди в черном напали на молодежь

Она отметила, что полиция в ситуацию не вмешалась, поскольку "ничего не слышала", однако вызвала скорую.

Напомним, ранее в центре Киева избили британца Лиама Энтони.