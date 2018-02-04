Готовы к акциям. 2 тысячи правоохранителей дежурят в центре Киева

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, в центре Киева дежурят около 2 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии в связи с запланированными акциями, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Всего в центральной части города несут службу около 2 тысяч правоохранителей", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Ранее экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в году марш в центре Киева.

В субботу Саакашвили заявил, что опасается провокаций в ходе своего марша из-за еще одной запланированной акции, которая якобы проплачена администрацией президента Украины.

Саакашвили с октября минувшего года организовывал митинги в центре Киева, которые были временно приостановлены в связи с новогодними праздниками. Его сторонники заявляли, что митинги планируется вновь начать с 21 января, но акции пока не возобновились.