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    Готовы к акциям. 2 тысячи правоохранителей дежурят в центре Киева

    (обновлено: )64202
    Правоохранители дежурят в воскресенье в центре Киева в связи с анонсированными ранее акциями, которые намерен провести бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, в центре Киева дежурят около 2 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии в связи с запланированными акциями, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

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    "Всего в центральной части города несут службу около 2 тысяч правоохранителей", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    Ранее экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в году марш в центре Киева.

    В субботу Саакашвили заявил, что опасается провокаций в ходе своего марша из-за еще одной запланированной акции, которая якобы проплачена администрацией президента Украины.

    Саакашвили с октября минувшего года организовывал митинги в центре Киева, которые были временно приостановлены в связи с новогодними праздниками. Его сторонники заявляли, что митинги планируется вновь начать с 21 января, но акции пока не возобновились.

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