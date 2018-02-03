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    Киев

    Парк "Киото" в Киеве признан заповедной зоной

    (обновлено: )2810
    Знаменитый парк "Киото", который находится между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" в Деснянском районе столицы, будет отнесен к природно-заповедному фонду Украины.
    Киевский парк Киото. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 фев — РАИ Новости Украина. На заседании постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства Киевсовета единогласно был поддержан проект решения "Об объявлении природной территории парком-памятником садово-паркового искусства местного значения "Парк Киото".

    Политики в киевском парке Киото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Посол Японии спасает парк "Киото"

    Таким образом, парк "Киото", который находится между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" в Деснянском районе столицы, будет отнесен к природно-заповедному фонду Украины.

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    Парк был основан в 1972 году в знак дружеских отношений Киева и культурной столицы Японии — Киото. Общая площадь парка — 13 га. Он частично был реконструирован при участии японских дизайнеров в 2017 году, часть работ запланирована на нынешний год. К концу апреля 2018 в нем должны установить новые скамейки, урны, сделать дорожки, фонари, велопарковки, пишет "Вечерний Киев".

    Напомним, что в парке высажена самая длинная в Украине аллея сакур — около 360 саженцев, а также вековых сосен и японских кленов.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Политики в киевском парке "Киото"

    К проекту решения комиссии Киевосвета добавлена объяснительную записку, в которой указано, что целью объявления парке "Киото" парком-памятником является сохранение ценных экземпляров растительного мира, редких животных, охраняемых Бернской конвенцией, а также уникальных образцов паркового строительства.

    Напомним, весной прошлого года мэр столицы Виталий Кличко открыл Сад камней и высадил сакуры в парке Киото". 

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