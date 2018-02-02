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    В Киев пришла ветрянка, большинство заболевших - взрослые

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (111)

    (обновлено: )16010
    Как сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, с диагнозом ветряная оспа сейчас в больницах города находятся 28 киевлян, большинство из них - 20 человек - взрослые.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Специалисты отмечают увеличение заболеваемости инфекционными болезнями в Киеве.

    Федор Лапий
    golos.ua
    Лапий: дифтерия реальна, вспышка будет внезапной

    Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

    По ее словам, показатель заболеваемости, например, ОРВИ, пока что ниже эпидемического порога, но наблюдается некоторый рост — в частности, на 25% среди школьников. Только за последний неделю января заболело около 6000 жителей столицы, а из 195 госпитализированных — 134 ребенка.

    Вызывает настороженность ситуация с заболеваемостью другими инфекционными болезнями, передающимися воздушно-капельным путем.

    Так, с начала 2018 года, по состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 — дети. С диагнозом ветряная оспа сейчас в больницах города находятся 28 киевлян, большинство из них — 20 человек — это взрослые.

    "Если у вас или у вашего ребенка наблюдаются такие симптомы как головная боль, боль в мышцах, горле, кашель, насморк или заложенность носа — это повод для немедленного осмотра врача. И особое значение эта аксиома приобретает, когда речь идет о детях", — отметила Валентина Гинзбург.

    Как сообщалось ранее, в Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.

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