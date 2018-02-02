В Киев пришла ветрянка, большинство заболевших - взрослые

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Специалисты отмечают увеличение заболеваемости инфекционными болезнями в Киеве.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

По ее словам, показатель заболеваемости, например, ОРВИ, пока что ниже эпидемического порога, но наблюдается некоторый рост — в частности, на 25% среди школьников. Только за последний неделю января заболело около 6000 жителей столицы, а из 195 госпитализированных — 134 ребенка.

Вызывает настороженность ситуация с заболеваемостью другими инфекционными болезнями, передающимися воздушно-капельным путем.

Так, с начала 2018 года, по состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 — дети. С диагнозом ветряная оспа сейчас в больницах города находятся 28 киевлян, большинство из них — 20 человек — это взрослые.

"Если у вас или у вашего ребенка наблюдаются такие симптомы как головная боль, боль в мышцах, горле, кашель, насморк или заложенность носа — это повод для немедленного осмотра врача. И особое значение эта аксиома приобретает, когда речь идет о детях", — отметила Валентина Гинзбург.

Как сообщалось ранее, в Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.