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    Киев

    Под Киевом задержана интернациональная банда "домушников"

    (обновлено: )20610
    В полиции сообщили, что троих иностранцев - 26, 34 и 47 лет и 21-летнюю киевлянку задержали в Буче работники Вышгородского отдела полиции.
    Интернациональная банда домушников
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Буче Киевской области по горячим следам задержана интернациональная группа "домушников".

    "3-х иностранцев — 26, 34 и 47 лет и 21-летнюю киевлянку задержали в Буче работники Вышгородского отдела полиции. Их подозревают в совершении накануне квартирной кражи в Вышгороде. Путем подбора ключа злоумышленники проникли в дом и похитили оттуда ценную бытовую технику, гаджеты, часы, одежду, деньги",  — сообщает dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    Отмычки, которыми пользовались "домушники"

    В автомобиле подозреваемых Nissan Primera иностранной регистрации правоохранители обнаружили часть похищенных вещей и орудия преступления.

    Продолжается комплекс следственных действий.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье завели дело на одного из бывших руководителей местного управления МВД, которого подозревают в краже раритетного оружия известного запорожского коллекционера.

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