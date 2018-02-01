Под Киевом задержана интернациональная банда "домушников"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Буче Киевской области по горячим следам задержана интернациональная группа "домушников".

"3-х иностранцев — 26, 34 и 47 лет и 21-летнюю киевлянку задержали в Буче работники Вышгородского отдела полиции. Их подозревают в совершении накануне квартирной кражи в Вышгороде. Путем подбора ключа злоумышленники проникли в дом и похитили оттуда ценную бытовую технику, гаджеты, часы, одежду, деньги", — сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua Отмычки, которыми пользовались "домушники"

В автомобиле подозреваемых Nissan Primera иностранной регистрации правоохранители обнаружили часть похищенных вещей и орудия преступления.

Продолжается комплекс следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Запорожье завели дело на одного из бывших руководителей местного управления МВД, которого подозревают в краже раритетного оружия известного запорожского коллекционера.