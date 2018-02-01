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    Киев

    Смертельная перестрелка в Киеве: задержанных арестовали

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (223)

    (обновлено: )32910
    Один из подозреваемых, который в ходе конфликта совершил смертельный выстрел в охранника, взят под стражу без права на залог. Второму в качестве альтернативы определили залог в сумме 120 тысяч гривен.
    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018
    Оксана Блищик/Facebook

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал на два месяца двух мужчин, задержанных по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018
    Оксана Блищик/Facebook
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    Разборки со стрельбой произошли в понедельник, 29 января, в помещении "Национальной лотереи" на улице Лагерной в столице, в результате которого погиб один человек. По данным полиции, конфликт разгорелся между двумя охранными фирмами.

    Согласно постановлению суда, одного из подозреваемых, который в ходе конфликта совершил смертельный выстрел в охранника, взяли под стражу без права на залог. Его действия

    квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

    Другому участнику инкриминируется ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Суд в качестве альтернативы определил ему залог в сумме 120 тысяч гривен.

    Досудебное следствие продолжается.

    Прокуратура Киева/Facebook, 1 февраля 2018

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