наверх
31.01.201814:01
Курсы валют НБУ
  • USD28.01- 0.24
  • EUR34.79- 0.18
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве зарегистрирован первый случай столбняка в этом году

    (обновлено: )8410
    В прошлом году и в январе 2018 года зарегистрировано по 1 случаю заболевания столбняком у взрослых. Сейчас заболевший столбняком мужчина находится в больнице под присмотром врачей.
    Шприц. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Киеве зафиксирован первый в этом году случай заболевания столбняком, сообщил исполняющий обязанности директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

    Читайте также: Врач: применять вакцину против ботулизма и столбняка надо правильно

    "В прошлом году и в январе 2018 года зарегистрировано по 1 случаю заболевания столбняком у взрослых", — отметил он.

    По его словам, сейчас заболевший столбняком мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

    Кроме того, по данным Чумака, в столице существует угроза появления и распространения дифтерии.

    Напомним, директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита заявил, что в Украине ожидается серьезный рост заболеваемости корью в течение февраля и в начале марта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Толстов. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Десантные войска. Бордовый берет
    Криминальные войны в Украине
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Украина клянчит новый транш у МВФ