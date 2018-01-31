В Киеве зарегистрирован первый случай столбняка в этом году

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Киеве зафиксирован первый в этом году случай заболевания столбняком, сообщил исполняющий обязанности директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

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"В прошлом году и в январе 2018 года зарегистрировано по 1 случаю заболевания столбняком у взрослых", — отметил он.

По его словам, сейчас заболевший столбняком мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

Кроме того, по данным Чумака, в столице существует угроза появления и распространения дифтерии.

Напомним, директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита заявил, что в Украине ожидается серьезный рост заболеваемости корью в течение февраля и в начале марта.