В Киеве задержан чиновник "Киеводоканала", разрешивший сброс ядов в канализацию

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Оперативники Управления защиты экономики в Киеве и следователи Нацполиции разоблачили преступную схему уклонения от уплаты штрафных санкций и лиц.

"Полицейские установили, что руководитель одного из структурных подразделений АО «Киевводоканал» со своими посредниками организовал дополнительный способ заработка. За определенное вознаграждение он "закрывал" глаза на правонарушения и не принимал мер административного воздействия в отношении субъектов хозяйствования. В частности, по не начисления штрафных санкций за сброс в канализационную сеть сточных вод с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ", — сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции.

Департамент захисту економіки Національної поліції України Задержание на взятке чиновника "Киевводоканала"

2Чиновник и помощники задержаны при получении взятки в 173 тысяч гривен. Часть неправомерной выгоды они получили в виде компьютерной и бытовой техники, стоимость которой 140 000 гривен, а часть в виде денег — 33 000 гривен.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил ранее, что в 2017 году в стране зафиксировали взятки на общую сумму более 1,5 миллиона долларов.