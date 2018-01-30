На ж/д вокзале в Киеве началась эвакуация из-за угрозы взрыва

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители ищут взрывчатку на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве, сообщает сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

"Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что хочет взорвать отдел полиции, находящийся на территории железной дороги", — сообщает телеканал.

Сообщается, что людей с вокзала эвакуируют, на месте работают кинологи, присутствуют "скорая" и представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что мужчина за ложное минирование киевского метро получил 4 года тюрьмы.