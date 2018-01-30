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    На ж/д вокзале в Киеве началась эвакуация из-за угрозы взрыва

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    По данным СМИ, неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что хочет взорвать отдел полиции, находящийся на территории железной дороги. Идет эвакуация с вокзала.
    На вокзале Киева эвакуируют людей. Архивное фото
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители ищут взрывчатку на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве, сообщает сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

    "Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что хочет взорвать отдел полиции, находящийся на территории железной дороги", — сообщает телеканал.

    Сообщается, что людей с вокзала эвакуируют, на месте работают кинологи, присутствуют "скорая" и представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Ранее сообщалось, что мужчина за ложное минирование киевского метро получил 4 года тюрьмы. 

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