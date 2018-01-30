СМИ узнали подробности стрельбы возле киевского суда

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КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В перестрелке, произошедшей в понедельник возле Святошинского райсуда в Киеве, могли пострадать люди Юрия Крысина, более известного по прозвищу Шкаф: он является фигурантом в уголовном производстве по убийству журналиста Вячеслава Веремия.

"Как раз в это время в Святошинском суде Киева слушалось одно старое дело о группировке рэкетиров. Фигурантами являются три человека. Они обвиняются в том, что еще весной 2015 года вымогали деньги у перевозчиков за то, чтобы автобусы этой фирмы смогли беспрепятственно следовать по маршруту. Тогда, три года назад, весной молодые люди в спортивных костюмах подходили к водителям маршруток и требовали дань. Некоторое время перевозчик соглашался платить. Но потом, видимо, терпение у них лопнуло и они обратились за помощью к правоохранителям", — сообщил "Фактам" источник в правоохранительных органах.

Резонансное задержание группы рэкетиров произошло в октябре 2015 года в районе метро "Житомирская". Тогда были задержаны 20 человек, которых связывали с Крысиным. В настоящее время осталось лишь трое подозреваемых.

В суде "что-то, видимо, не устроило потерпевшую сторону", и сразу по окончании заседания суда мужчины вышли на улицу и, дождавшись, когда выйдут обвиняемые, начали по ним стрелять из травматического оружия, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки три человека получили ранения, двое — незначительные, третий получил ранение в ягодицу, он госпитализирован. Заявление писать они отказываются.

Пресс-секретарь Шевченковского управления Нацполиции Киева Анна Зубрева сообщила изданию, что стрелявших пока не нашли.