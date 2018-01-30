В Киеве подорожал проезд на 53 маршрутках

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Стоимость проезда в понедельник выросла на одну гривну на 53 маршрутах в Киеве, сообщили в коммунальной службе перевозок КГГА на информационный запрос Укринформа.

Тариф на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573 увеличился с 6 грн до 7 грн; на маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565 — с 5 грн до 6 грн; а на маршрутах 402, 194, 582 — с 4 грн до 5 грн.

Как сообщили в Службе перевозок, киевская власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси.

В то же время в соответствии с п. 2.3.4. договоров об организации перевозок пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования Киева перевозчики обязаны информировать Департамент транспортной инфраструктуры об изменении тарифа на проезд в течение одного рабочего дня от даты ввода нового тарифа.

Ранее сообщалось о подорожании проезда на 19 маршрутах в Киеве.