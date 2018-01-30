наверх
30.01.201811:16
Курсы валют НБУ
  • USD28.25- 0.30
  • EUR34.97- 0.54
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве подорожал проезд на 53 маршрутках

    (обновлено: )26640
    Киевская власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси, сообщили в Службе перевозок.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Стоимость проезда в понедельник выросла на одну гривну на 53 маршрутах в Киеве, сообщили в коммунальной службе перевозок КГГА на информационный запрос Укринформа

    Обогреватель
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Постоянные скачки тарифов на тепло плохо закончатся - Герус

    Тариф на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573 увеличился с 6 грн до 7 грн; на маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565 — с 5 грн до 6 грн; а на маршрутах 402, 194, 582 — с 4 грн до 5 грн

    Как сообщили в Службе перевозок, киевская власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси.

    В то же время в соответствии с п. 2.3.4. договоров об организации перевозок пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования Киева перевозчики обязаны информировать Департамент транспортной инфраструктуры об изменении тарифа на проезд в течение одного рабочего дня от даты ввода нового тарифа.

    Ранее сообщалось о подорожании проезда на 19 маршрутах в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вашингтон. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Место перестрелки на улице Жилянской в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Представительство МВФ в Украине
    Украина клянчит новый транш у МВФ