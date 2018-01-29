Под Киевом парень угнал "скорую"

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Парень угнал автомобиль скорой помощи в Броварах под Киевом, сообщает в понедельник пресс-служба областной полиции.

"Злоумышленником оказался 20-летний житель села Великая Дымерка. Сейчас назначены соответствующие экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови угонщика авто", — сообщается на странице ГУ НП в регионе в Facebook.

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Согласно сообщению, водитель "скорой" ненадолго оставил служебный автомобиль, чем воспользовался молодой злоумышленник. Водитель вызвал полицию и попытался самостоятельно догнать машину.

Далеко уехать угонщику не удалось — он застрял в сугробе, после чего был задержан. Свои действия объяснить не мог. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины.

ГУ НП в Киевской области/Facebook, 29 января 2018

Ранее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина угнал маршрутку на остановке общественного транспорта в Харькове. После этого, не справившись с управлением, он совершил дорожно-транспортное происшествие.