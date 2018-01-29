наверх
29.01.201816:48
Курсы валют НБУ
  • USD28.55- 0.20
  • EUR35.50- 0.16
Рубрики
Ещё
    Киев

    Под Киевом парень угнал "скорую"

    (обновлено: )7101
    По данным пресс-службы полиции, водитель "скорой" ненадолго оставил служебный автомобиль, чем воспользовался молодой злоумышленник, однако уехать далеко ему не удалось - он застрял в сугробе.
    Парень, угнавший машину скорой помощи в Броварах под Киевом
    ГУ НП в Киевской области/Facebook

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Парень угнал автомобиль скорой помощи в Броварах под Киевом, сообщает в понедельник пресс-служба областной полиции.

    "Злоумышленником оказался 20-летний житель села Великая Дымерка. Сейчас назначены соответствующие экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови угонщика авто", — сообщается на странице ГУ НП в регионе в Facebook.

    Смотрите также: Акции против УПЦ. Появились новые кадры львовских разборок националистов

    Согласно сообщению, водитель "скорой" ненадолго оставил служебный автомобиль, чем воспользовался молодой злоумышленник. Водитель вызвал полицию и попытался самостоятельно догнать машину.

    Далеко уехать угонщику не удалось — он застрял в сугробе, после чего был задержан. Свои действия объяснить не мог. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины.

    ГУ НП в Киевской области/Facebook, 29 января 2018

    Ранее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина угнал маршрутку на остановке общественного транспорта в Харькове. После этого, не справившись с управлением, он совершил дорожно-транспортное происшествие.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    МИД Польши. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Митинг и столкновения возле львовского цирка
    Криминальные войны в Украине
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ