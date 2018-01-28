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    Киев

    СМИ: "глобальная кофейная компания" опровергла слова Кличко о работе в Украине

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    По словам представителя пресс-службы Starbucks Corporation, фирма не планирует работу в Украине, не смотря на заявление мэра Киева Виталия Кличко об изучении данного вопроса "глобальной кофейной компанией".
    Виталий Кличко в Давосе. Архивное фото
    facebook.com/merkieva

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Starbucks Corporation не намерена выходить на украинский рынок, сообщили в пресс-службе сети кофеен, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко, сделанное им на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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    facebook.com/merkieva
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    "Мы не планируем работу в Украине", — заявил представитель компании, отказавшись от более развернутого комментария изданию capital.ua.

    Ранее Кличко, выступая на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, заявил, что известная на Западе сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность выхода на рынок Украины.

    "Вопрос о выходе на украинский рынок уже изучается в глобальной кофейной компании", — сказал киевский мэр.

    Ранее Кличко рассказал о "ежедневном преодолении вызовов" в своей карьере и признался, что не умеет "красиво говорить". "Меня могут обвинять, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне все равно, как оценивают то, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю", — сказал Кличко.

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