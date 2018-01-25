Масштабную эвакуацию провели в одном из крупнейших ТЦ Киева

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Полиция проверяет сообщение о минировании торгового центра "Украина" на площади Победы в центре Киева, передает УНИАН.

На данный момент правоохранители уже эвакуировали посетителей торгового центра. Доступ к ТЦ перекрыт ограничительной лентой.

УНИАН Эвакуация из ТЦ "Украина" в Киеве

Возле центрального входа в "Украину" дежурят автомобили полиции, скорой помощи и пожарный автомобиль.

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По словам правоохранителей, недавно поступил анонимный звонок о минировании здания. Подробности инцидент выясняются.

Ранее сообщалось, что мужчина за ложное минирование киевского метро получил 4 года тюрьмы.