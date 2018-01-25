Масштабную эвакуацию провели в одном из крупнейших ТЦ Киева

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Полиция проверяет сообщение о минировании торгового центра "Украина" на площади Победы в центре Киева, передает УНИАН.
На данный момент правоохранители уже эвакуировали посетителей торгового центра. Доступ к ТЦ перекрыт ограничительной лентой.
Эвакуация из ТЦ "Украина" в Киеве
Возле центрального входа в "Украину" дежурят автомобили полиции, скорой помощи и пожарный автомобиль.
Читайте также: Фото дня. Радикалы С14 попытались демонтировать храм УПЦ в Киеве
По словам правоохранителей, недавно поступил анонимный звонок о минировании здания. Подробности инцидент выясняются.
Ранее сообщалось, что мужчина за ложное минирование киевского метро получил 4 года тюрьмы.