Сообщения о превышении скорости начали приходить автовладельцам Киева

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Автовладельцам Киева начали приходить смс-сообщения о превышении разрешенной скорости движения. Водители начали делиться скриншотами таких сообщений в соцсетях, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Сегодня днем уже от нескольких водителей получили скриншоты сообщений, которые поступили им на мобильники. Поэтому, будьте осмотрительны — не превышайте установленные ограничения скорости", — сообщили в сообществе.

При этом, как отметили в группе "Киев Автомобильный", представители патрульной полиции пока никаких официальных комментариев относительно таких сообщений не дают.

Отметим, что в смс сообщают исключительно о факте превышения скорости, никаких требований относительно оплачивания штрафа в сообщениях нет.

Напомним, с 1 января 2018 году максимальная скорость движения автотранспорта по дорогам в населенных пунктах в Украине с 1 января снижена с 60 до 50 километров в час. Кабмин Украины в ноябре 2017 года решил ужесточить ответственность для автомобилистов после аварии в Харькове, когда в результате столкновения Lexus и Volkswagen Touareg погибло шесть человек.