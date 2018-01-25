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    Сообщения о превышении скорости начали приходить автовладельцам Киева

    (обновлено: )373
    По информации соцсетей, в смс сообщают исключительно о факте превышения скорости, никаких требований относительно оплачивания штрафа в сообщениях нет.
    Дорожное движение в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Автовладельцам Киева начали приходить смс-сообщения о превышении разрешенной скорости движения. Водители начали делиться скриншотами таких сообщений в соцсетях, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

    Автомобильный транспорт в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Сегодня днем уже от нескольких водителей получили скриншоты сообщений, которые поступили им на мобильники. Поэтому, будьте осмотрительны — не превышайте установленные ограничения скорости", — сообщили в сообществе.

    При этом, как отметили в группе "Киев Автомобильный", представители патрульной полиции пока никаких официальных комментариев относительно таких сообщений не дают.

    Отметим, что в смс сообщают исключительно о факте превышения скорости, никаких требований относительно оплачивания штрафа в сообщениях нет.

    Напомним, с 1 января 2018 году максимальная скорость движения автотранспорта по дорогам в населенных пунктах в Украине с 1 января снижена с 60 до 50 километров в час. Кабмин Украины в ноябре 2017 года решил ужесточить ответственность для автомобилистов после аварии в Харькове, когда в результате столкновения Lexus и Volkswagen Touareg погибло шесть человек.

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