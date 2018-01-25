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    Киев

    Улицы Киева будут освещаться сильнее

    (обновлено: )31
    В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации сообщили, что теперь на 50% мощности фонари будут переводить не с 23.00, а с 01.00.
    Зима в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Уличное освещение в Киеве будет включено на полную мощность на два часа дольше, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. 

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    На 50% мощности фонари будут переводить не с 23.00, а с 01.00. При этом освещаться улицы будут как и раньше до 06.00. 

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    Отмечается, что на протяжении девяти лет в Киеве освещение выключали на половину мощности с 23.00, однако теперь решено изменить норму в целях безопасности киевлян и гостей столицы.

    Напомним, долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед "Киевэнерго" по состоянию на 1 декабря 2017 года составляет 807 миллионов гривен. 

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