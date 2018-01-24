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    Киев

    Селедка и кофе с молоком. Киевский детсад возмутил своим меню

    (обновлено: )45310
    Большинство пользователей соцсети, где женщина поделилась информацией, поддержали позицию автора фото и выразили собственные замечания относительно рациона питания в столичных детских садах.
    Ребенок в детском саду. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Пользователей соцсетей возмутило меню одного из столичных детских садов. Фотографией меню поделилась мама одного из воспитанников в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

    Согласно опубликованной фотографии, на завтрак детей кормят селедкой и кофе с молоком. Именно это сочетание продуктов и вызвало наибольшее возмущение среди родителей.

    Меню в детсаду Киева
    "Завтра будет такое меню в саду, Киев. Куда можно звонить и жаловаться? Хочется посмотреть в глаза тому, кто составляет это", — добавила женщина в подписи к фото

    В комментариях к посту большинство пользователей поддержали позицию автора фото и выразили собственные замечания относительно рациона питания в столичных детских садах.

    Также некоторых пользователей возмутил тот факт, что воспитанникам детского сада разрешают пить кофе. Однако другие комментаторы сообщили, что детям дают пить "злаковый" кофе без кофеина, который помогает детям успокоиться.

    Ранее сообщалось, что в детсадах дорожает питание.

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