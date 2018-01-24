Парень из Киева самостоятельно поступил в 10 вузов США и учится с дочкой Обамы

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Студент киевского Финансово-правового лицея Георгий Солодко в 2017 году поступил сразу в 10 вузов США, показав результаты лучше, чем 99% американских абитуриентов.

"Гарвард, Стэнфорд, Дартмут, Северо-Восточный, Колумбийский, Колгейтский, Бостонский университеты, университеты Вандербильта и Тафтса, а также колледж Вассара – все эти учебные заведения хотели видеть украинца в числе своих студентов. Георгий выбрал Гарвард и получил грант от университета в размере $300 тыс. Эта сумма покроет затраты на все четыре года обучения, жилье и питание", — рассказывает об успешном киевлянине proman.com.ua.

Выбирая между несколькими топовыми заокеанскими университетами, Солодко решил учиться в одном из вузов Лиги плюща – Гарварде. Георгий — единственный украинец на всем курсе бакалаврата университета, а студенческую скамью делит с дочерью экс-президента США Малией Обамой.

"Помимо хорошей успеваемости, нужно иметь в своем активе занятия внешкольной деятельностью. Можно быть волонтером, участвовать в клубе дебатов или, например, клубе иностранных языков. Если таких клубов на базе школы нет, их можно с легкостью создать. Кроме того, необходимо предоставить академические рекомендации от учителей, в которых они рассказывают об успехах своего подопечного, его увлечениях, жизненной позиции, успеваемости, дружелюбности, лидерских качествах. Причем сухой теории будет недостаточно: раскрывать личность учащегося нужно на конкретных примерах", — рассказал Солодко.

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Напомним, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко перевел всех студентов на дистанционное обучение. Такие меры предприняты в связи с тем, что ВУЗ не в состоянии оплатить отопление учебных корпусов и счета за электроэнергию. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по энергетике Андрей Герус. Особый резонанс и возмущение в прессе вызвало сообщение именно о крупнейшем вузе страны.