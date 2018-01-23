В Киеве пытаются забрать в управление квартиру Клименко - СМИ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, пытаются принять в управление квартиру в одном из жилых комплексов города Киева, сообщается на сайте ведомства.

По данным источников Hromadske, речь идет о квартире экс-министра времен Виктора Януковича Александра Клименко.

Согласно информации Государственного реестра прав на недвижимое имущество, владельцем квартиры является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор". Квартира передана в управление Нацагентству постановлением Печерского райсуда Киева.

Левый берег, Макс Левин Попытка забрать в управление квартиру Александра Клименко в Киеве

"Национальному агентству передано в управление квартиру 32 (регистрационный номер 32270199) площадью 200,8 кв.м. по адресу: г. Киев, бул. Тараса Шевченко, дом 27 Б". Согласно статье 129-1 Конституции Украины, судебное решение является обязательным к исполнению ", — отметили в пресс-службе Нацагентства.

В то же время неизвестные лица оказывают сопротивление представителям Национального агентства и Главной военной прокуратуры.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новые доказательства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Его подозревают в причастности к совершению преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена.