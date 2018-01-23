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    В Киеве пытаются забрать в управление квартиру Клименко - СМИ

    (обновлено: )18501
    Сотрудники Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, пытаются принять в управление квартиру в одном из жилых комплексов Киева. По данным СМИ, это недвижимость Александра Клименко.
    Попытка забрать в управление квартиру Александр Клименко в Киеве
    Левый берег, Макс Левин

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, пытаются принять в управление квартиру в одном из жилых комплексов города Киева, сообщается на сайте ведомства.

    По данным источников Hromadske, речь идет о квартире экс-министра времен Виктора Януковича Александра Клименко.

    Согласно информации Государственного реестра прав на недвижимое имущество, владельцем квартиры является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор". Квартира передана в управление Нацагентству постановлением Печерского райсуда Киева.

    Левый берег, Макс Левин
    Попытка забрать в управление квартиру Александра Клименко в Киеве

    "Национальному агентству передано в управление квартиру 32 (регистрационный номер 32270199) площадью 200,8 кв.м. по адресу: г. Киев, бул. Тараса Шевченко, дом 27 Б". Согласно статье 129-1 Конституции Украины, судебное решение является обязательным к исполнению ", — отметили в пресс-службе Нацагентства.

    В то же время неизвестные лица оказывают сопротивление представителям Национального агентства и Главной военной прокуратуры.

    Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новые доказательства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Его подозревают в причастности к совершению преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена.

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