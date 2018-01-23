Под Киевом попытались взорвать депутата от БПП

КИЕВ, 23 янв — РИа Новости Украина. На депутата Киевского областного совета Виталия Карлюка совершено нападение в городе Кагарлык Киевской области.

Об этом сообщил глава Вышгородской райадминистрации Александр Горган на своей странице в Facebook.

"Нападение было совершено в городе Кагарлык сразу после того, как Виталий Карлюк закончил встречу с избирателями и вышел из помещения. Нападающий совершил удар сзади и попытался применить взрывное устройство. Попытка убийства провалилась. Злоумышленник задержан. К счастью, в момент нападения, рядом проезжал автомобиль патрульной полиции и молниеносная реакция правоохранителей не дала преступнику возможность реализовать намерение и скрыться с места преступления", — написал Горган.

Александр Горган, facebook Пост Александра Горгана

В полиции сообщили, что у злоумышленника была не граната, а муляж.

"В настоящее время продолжается комплекс следственных действий. 33-летнего злоумышленника из Белой Церкви поместили в изолятор временного содержания. Устанавливаются мотивы нападения на депутата", — сообщает полиция.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Назначена экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Миргороде Полтавской области скончался местный депутат от ВО "Свободы" Олег Супруненко, который на протяжении трех недель боролся за жизнь после жестокого избиения.

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