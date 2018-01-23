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    Киев

    В Киеве в контейнере с опасными отходами найдены три чебурека

    (обновлено: )23711
    Столичное коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" установило в центре города контейнеры для сбора опасных отходов, однако киевляне не готовы к раздельному сбору мусора.
    Контейнер для опасных отходов в Киеве
    Фото КП "Киевкоммунсервис"

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Киевляне не по назначению используют установленные котнейнеры для опасных отходов, констатирует столичное коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис".

    Контейнеры предназначены для сбора отработанных батареек, ртутных термометров, ламп с инертными газами и другого, однако в них кидают бытовые отходы.

    "Пару слов о культуре обращения с отходами и вообще о культуре. Не успели новенькие контейнеры для опасных отходов появиться в городе, как "культурные" люди активно начали их заполнять. Содержимое контейнера по ул. Ярославов Вал, 19 по состоянию на 22.01.2018: горстка отработанных батареек, десяток ламп-економок, ТРИ чебуреки, пачки из-под сигарет, одноразовые стаканчики, использованная бумага!" — говорится в сообщении "Киевкоммунсервиса" в Facebook.

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    Ранее в Киевской области была найдены ядовитые отходы — пестициды из днепропетровского ядомогильника, которые оказались в пгт Калиновка, где отсутствуют какие-либо мощности по обезвреживанию ядохимикатов.

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