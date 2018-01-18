На станциях столичной электрички появились старые ручные компостеры

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. На некоторых станциях киевской городской электрички появились старые ручные компостеры вместо неработающих электронных.

Об этом на своей странице в Facebook написал киевлянин Олег Ритвин.

По его словам, работники "Киевпастранса", вместо того чтобы ремонтировать сломанную электронику, решили проблему по-своему. На входе на платформу они прикрепили скотчем старый ручной компостер, чтобы пассажиры компостировали свои билеты "старым добрым методом".

"Уже вижу, как систему электронного билета, оборудование для которой закупили за 365 млн грн, постепенно вытесняют ручные компостеры, которые ну никак не хотят сдаваться…" — шутит Ритвин.

Олег Ритвин, facebook Пост Олега Ритвина

Ранее генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко сообщил, что экономически обоснованный тариф на проезд в наземном транспорте составляет 6 гривен 91 копейку.