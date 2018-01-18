Почти дно. Продажи квартир в Киеве упали на 70%

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Киеве резко упали продажи жилой недвижимости.

В прошлом году в Киеве продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 — на вторичном, сообщили в ARPA Real Estate в ответ на запрос LIGA.net. Для сравнения: в 2016-м было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно.

Кроме того, в 2017 году строительная отрасль показала худшие результаты за последние пять лет. Эксперты считают, что рынок достиг дна, и не ожидают существенных изменений в ближайшем будущем.

"Еще пять лет назад квартиры в новостройках продавались на этапе строительства, — рассказывает управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов. — Три года назад не проданных после ввода в эксплуатацию квартир было около 10%, сегодня речь идет приблизительно о 30%".

Количество сделок сокращается из-за роста доллара. Финансовыми инструментами для покупки жилья клиенты практически не пользуются. Так как кредиты на покупку недвижимости из-за высоких ипотечных ставок — от 19 до 22% годовых — и жестких требований к заемщикам берут не более 5% покупателей жилья.

"В 2018 году стоит ожидать незначительного увеличения стоимости квадратного метра в гривневом эквиваленте — цены скорректируются на индекс инфляции", — добавляет директор по экономических вопросах DIM group Виталий Тимошенко. Даже если курс гривни резко снизится, цены на недвижимость будут расти с задержкой. При низкой покупательной способности девелоперы не могут адекватно реагировать на курсовые скачки, ведь резкое, пускай даже полностью оправданное, повышение цены приведет к снижению продаж.

Ранее сообщалось, что украинцы в прошлом году купили недвижимости в Польше больше иностранцев.