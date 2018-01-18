Приехали! Начал действовать запрет на въезд грузовиков в Киев

facebook.com/DSNSKyiv

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Киеве из-за снегопада ограничили въезд грузового транспорта со всех направлений. Ограничения начали действовать с полуночи 18 января и продлятся до конца снегопада.

В КГГА обратились к водителям с призывом учесть информацию об ограничениях и выбирать альтернативные маршруты.

"Ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствия работе снегоуборочной техники", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Позавидует и Лапландия. Одессу завалило снегом

Кроме того, в КГГА просят киевлян не пользоваться собственными авто во время снегопада, отдавая предпочтение общественному транспорту. "Это позволит обеспечить качественную и своевременную уборку снега, а также значительно ускорит работу коммунальных служб и предупредит возникновение заторов на дорогах города", — заверили в администрации.

Также граждан просят не оставлять свои авто на обочинах дорог, чтобы не создавать препятствий работе спецтехники.

Напомним, накануне, 17 января, в Киеве начался обильный снегопад. С утра и до вечера на дорогах столицы наблюдались тянучки и пробки. С 18 января синоптики прогнозировали значительное ухудшение погодных условий по всей территории Украины, ожидаются сильные осадки в виде снега, усиление ветра и гололедицы.