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    Киев

    Приехали! Начал действовать запрет на въезд грузовиков в Киев

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (90)

    (обновлено: )14410
    В КГГА обратились к водителям с призывом учесть информацию об ограничениях и выбирать альтернативные маршруты. Решение принято из-за обильного снегопада в столице.
    Транспортный коллапс под Киевом. Архивное фото
    facebook.com/DSNSKyiv

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Киеве из-за снегопада ограничили въезд грузового транспорта со всех направлений. Ограничения начали действовать с полуночи 18 января и продлятся до конца снегопада.

    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В КГГА обратились к водителям с призывом учесть информацию об ограничениях и выбирать альтернативные маршруты.

    "Ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствия работе снегоуборочной техники", — говорится в сообщении.

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    Кроме того, в КГГА просят киевлян не пользоваться собственными авто во время снегопада, отдавая предпочтение общественному транспорту. "Это позволит обеспечить качественную и своевременную уборку снега, а также значительно ускорит работу коммунальных служб и предупредит возникновение заторов на дорогах города", — заверили в администрации.

    Также граждан просят не оставлять свои авто на обочинах дорог, чтобы не создавать препятствий работе спецтехники.

    Напомним, накануне, 17 января, в Киеве начался обильный снегопад. С утра и до вечера на дорогах столицы наблюдались тянучки и пробки. С 18 января синоптики прогнозировали значительное ухудшение погодных условий по всей территории Украины, ожидаются сильные осадки в виде снега, усиление ветра и гололедицы.

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