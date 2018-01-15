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    Киев

    В киевском парке найден труп мужчины (18+)

    (обновлено: )12501
    Как сообщают очевидцы, у мужчины порезаны ноги, также у него татуировки на пальцах, а на ноге – большой крест. Причины смерти пока не установлены.
    В Киеве найден труп мужчины
    segodnya.ua

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Соломенском парке Киева со стороны улицы Механизаторов обнаружили мертвого мужчину. На месте работали врачи "скорой" и патрульная полиция. Причины смерти пока не известны.

    Погибший был одет в спортивную кофту, штаны и кроссовки.

    Как сообщается,  у мужчины порезаны ноги, также у него татуировки на пальцах, а на ноге – большой крест.

    Ранее сообщалось, что тело 48-летнего мужчины нашли у подъезда дома на Подоле в Киеве. Первые ножевые ранения ему нанесли, вероятно, еще в квартире на втором этаже. Полиция не раскрывает: сам погибший вышел на улицу или его вытащили.

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