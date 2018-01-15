В киевском парке найден труп мужчины (18+)

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Соломенском парке Киева со стороны улицы Механизаторов обнаружили мертвого мужчину. На месте работали врачи "скорой" и патрульная полиция. Причины смерти пока не известны.

Погибший был одет в спортивную кофту, штаны и кроссовки.

Как сообщается, у мужчины порезаны ноги, также у него татуировки на пальцах, а на ноге – большой крест.

Ранее сообщалось, что тело 48-летнего мужчины нашли у подъезда дома на Подоле в Киеве. Первые ножевые ранения ему нанесли, вероятно, еще в квартире на втором этаже. Полиция не раскрывает: сам погибший вышел на улицу или его вытащили.