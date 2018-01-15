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    Полиция вмешалась в скандал с "нетрезвым" врачом под Киевом

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    Согласно информации пресс-службы Главного управления Нацполиции Киевской области, обвинение по детскому врачу не подтвердились - "хирург на рабочем месте был трезв".
    Полиция Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В полиции опровергли утверждение соцсетей относительно алкогольного опьянения врача в больнице под Киевом, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Киевской области в Facebook.

    В соцсетях поднялся скандал из-за нетрезвого врача под Киевом
    Facebook Владимира Родикова
    В соцсетях поднялся скандал из-за "нетрезвого врача" под Киевом

    "Обвинение по детскому врачу не подтвердились — хирург на рабочем месте был трезв", — говорится в сообщении.

    В полиции уточнили, что сообщение о том, что хирург Киевской областной детской больницы находится на дежурстве в состоянии алкогольного опьянения поступило от отца ребенка.

    Для выяснения всех обстоятельств на месте происшествия работала группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела. В частности, было проведено медицинское освидетельствование хирурга.

    "Установлено, что 78-летний врач — трезвый, о чем говорят соответствующие документы", — отметили в полиции и выложили протокол.

    Так, в графе "Запах алкоголя или другой жидкости изо рта" указано "отсутствует".

    Ранее мужчина, который привез в медучреждение свою дочь, Владимир Родиков утверждал, что в детской больнице в городе Боярка врач находился в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

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