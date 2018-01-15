Полиция вмешалась в скандал с "нетрезвым" врачом под Киевом

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В полиции опровергли утверждение соцсетей относительно алкогольного опьянения врача в больнице под Киевом, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Киевской области в Facebook.

"Обвинение по детскому врачу не подтвердились — хирург на рабочем месте был трезв", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что сообщение о том, что хирург Киевской областной детской больницы находится на дежурстве в состоянии алкогольного опьянения поступило от отца ребенка.

Для выяснения всех обстоятельств на месте происшествия работала группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела. В частности, было проведено медицинское освидетельствование хирурга.

"Установлено, что 78-летний врач — трезвый, о чем говорят соответствующие документы", — отметили в полиции и выложили протокол.

Так, в графе "Запах алкоголя или другой жидкости изо рта" указано "отсутствует".

Ранее мужчина, который привез в медучреждение свою дочь, Владимир Родиков утверждал, что в детской больнице в городе Боярка врач находился в нетрезвом состоянии на рабочем месте.