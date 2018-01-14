Кличко рассказал о катастрофической ситуации в Киеве

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КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В Киев сложилась катастрофическая ситуация, поскольку почти 90% подземных коммуникаций столицы изношены и требуют замены. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

"В Киеве есть проблема изношенности труб, которые не заменялись десятками лет. Мы видим, в каком состоянии дороги, но мы не видим, в каком состоянии коммуникации под землей", — отметил мэр.

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По его словам, столичная власть начала разработку концепции развития теплоэнергетического комплекса на 10 лет, где предусмотрена модель комплексного финансирования.

"Заменяя трубы, специалисты говорят, что огромные металлические трубы иногда толщиной с бумажный лист — ржавчина и коррозия съедают металл, поэтому — и частые порывы, которые случаются в городе, потери воды и тепла. Мы в этом направлении инвестируем средства в замену старых коммуникаций на современные трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации", — сказал Кличко.

Мэр также подчеркнул, что в Киеве около 20 тыс км труб и почти 90% из них нуждаются в замене.

Ранее мэр Киева пошутил про снег. Он заявил, что у коммунальщиков достаточно запасов соли и песка, поэтому столица готова к снегопадам.