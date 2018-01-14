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    Центр науки и культуры РФ в Киеве снова работает после акции радикалов

    (обновлено: )10822
    Представитель Россотрудничества сообщил, что замок с ворот был снят, и сотрудники попали на работу: "Замок еще вчера сняли, люди попали на работу, поскольку был рабочий день, все, что было запланировано, было сделано, так что все нормально".
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. После акции радикалов работа Российского центра науки и культуры в Киеве была восстановлена.

    Радикалы повесили цепи и замок на Российский центр науки и культуры в Киеве
    "Черный комитет" в youtube
    Радикалы повесили цепи и замок на Российский центр науки и культуры в Киеве

    Как сообщила РИА Новости в воскресенье представитель Россотрудничества, замок с ворот был снят, и сотрудники попали на работу.

    "Замок еще вчера сняли, люди попали на работу, поскольку был рабочий день, все, что было запланировано, было сделано, так что все нормально. Сегодня же выходной", — рассказала представитель центра РИА Новости.

    Радикалы из организации "Черный комитет" в субботу обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок. В полиции сообщили, что инцидент произошел в субботу утром, на место выезжала охрана.

    Это не первый подобный инцидент за последние дни. Ранее сотрудник Российского центра науки и культуры в Киеве сообщил РИА Новости, что радикалы в рождественскую ночь напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.

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