Киевляне задержали мужчину, пытавшегося украсть пожертвования для ребенка

ГУНП в Киеве

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Киеве неравнодушные граждане задержали мужчину, который разбил ящик с благотворительными пожертвованиями на лечение ребенка и пытался украсть находившиеся в нем более 600 гривен. Об этом сообщает в субботу отдел коммуникации столичной полиции.

"Около 20:00 в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что из аптеки на бульваре Верховной Рады неизвестный забрал ящик с благотворительными взносами. В адрес немедленно выехали автопатрули и следственно-оперативная группа полиции", — говорится в сообщении.

По информации начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, по прибытию правоохранители обнаружили 30-летнего местного жителя, которого удерживали посетители аптеки. Рядом с мужчиной полицейские нашли деньги — 682 гривны, которые он пытался забрать из ящика.

ГУНП в Киеве Киевлянин пытался украсть пожертвования для ребенка

"Благотворительный фонд собирал деньги на лечение ребенка, а злоумышленник забежал в аптеку и забрал ящик. Однако посетители не растерялись: догнали и вызвали полицию. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины мы задержали его и доставили в управление полиции", — добавил Кузьмин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, ранее в Святошинском районе столицы обокрали церковь, неизвестные вынесли из религиозного сооружения распятие и конвектор.