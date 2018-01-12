В Киеве из церкви украли распятие и обогреватель

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В пятницу в Святошинском районе столицы обокрали церковь, неизвестные вынесли из религиозного сооружения распятие и конвектор, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, о краже в полицию сообщил настоятель храма. Полицейские провели осмотр места происшествия и выяснили, что злоумышленники проникли в помещение путем повреждения деревянного окна. По словам заявителя, злоумышленники украли распятие и электрический конвектор.

Правоохранители начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.

Информация о данном факте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 10 января был ограблен и осквернен Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви в городе Черноморск, в Одесской области.