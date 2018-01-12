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    Киев

    В Киеве из церкви украли распятие и обогреватель

    (обновлено: )5201
    Полицейские провели осмотр места происшествия и выяснили, что злоумышленники проникли в помещение путем повреждения деревянного окна. По словам настоятеля храма, злоумышленники украли распятие и электрический конвектор.
    Церковь в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В пятницу в Святошинском районе столицы обокрали церковь, неизвестные вынесли из религиозного сооружения распятие и конвектор, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

    Священник православной церкви. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
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    Как отмечается, о краже в полицию сообщил настоятель храма. Полицейские провели осмотр места происшествия и выяснили, что злоумышленники проникли в помещение путем повреждения деревянного окна. По словам заявителя, злоумышленники украли распятие и электрический конвектор.

    Правоохранители начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.

    Информация о данном факте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

    Напомним, в ночь на 10 января был ограблен и осквернен Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви в городе Черноморск, в Одесской области.

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