наверх
12.01.201809:54
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Киев

    Стала известна причина спецоперации в центре Киева

    (обновлено: )521
    Неизвестный предмет вызвал панику у киевлян. В соцсетях сообщали, что в столице происходит что-то серьезное. Позже выяснилось, что причин для паники нет.
    Спецоперация в центре Киева
    informator.news

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В четверг в центре Киева, местные жители вызвали милицию и взрывотехников, для проверки неизвестного предмета. Об этом сообщила сотрудник отдела коммуникации полиции Киева Ирина Левченко.

    В центре Киева, в районе улицы Дружбы Народов, неизвестный предмет вызвал панику у киевлян. В соцсетях сообщали, что в столице происходит что-то серьезное. Позже выяснилось, что причин для паники нет.

    "Там было сообщение, о том, что нашли неизвестный предмет. Была какая-то сумка. И вызвали взрывотехников и патрульную полицию. Взрывотехники проверили — там был чемодан со старыми радиопредметамы. Выбросил какой радиолюбитель. Проверку выполнили, опасных предметов не обнаружили и все закончилось", — сообщила Левченко.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
      Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
      Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
      Националистический радикализм крепчает
      Василий Горбаль
      Украина 2018: новые испытания
      Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
      Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?