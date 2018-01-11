В Киеве иностранец за несколько минут обокрал две иномарки

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Столичные полицейские задержали иностранца, который за несколько минут обокрал две иномарки.

"Во время патрулирования Оболонского района полицейские услышали автомобильную сигнализацию, которая сработала во дворе многоэтажки, и решили проверить, что случилось. Правоохранители заметили подозрительного мужчину, который рылся в салоне «Hyundai». Во время поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у мужчины электронное зеркало, которое он украл из иномарки, разбив стекло. Кроме этого, у правонарушителя нашли также видеорегистратор. Он признался, что несколько минут назад похитил его с автомобиля «Skoda» в соседнем дворе", — сообщает подробности полиция.

kyiv.npu.gov.ua На месте инцидента в Киеве

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители выяснили, что этот гражданин другого государства, который имеет вид на временное пребывание в Украине, ранее проблем с законом не имел. По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

33-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что видеосъемка обыска в Киеве помогла задержать понятого, который во время следственных действий украл из квартиры 20 тысяч гривен.