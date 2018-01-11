наверх
11.01.201823:38
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве иностранец за несколько минут обокрал две иномарки

    (обновлено: )142
    С одного автомобиля злоумышленник украл электронное зеркало, а с другого - видеорегистратор. Но убежать вору помешали правоохранители, которые находились неподалеку.
    На месте инцидента в Киеве
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Столичные полицейские задержали иностранца, который за несколько минут обокрал две иномарки.

    "Во время патрулирования Оболонского района полицейские услышали автомобильную сигнализацию, которая сработала во дворе многоэтажки, и решили проверить, что случилось. Правоохранители заметили подозрительного мужчину, который рылся в салоне «Hyundai». Во время поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у мужчины электронное зеркало, которое он украл из иномарки, разбив стекло. Кроме этого, у правонарушителя нашли также видеорегистратор. Он признался, что несколько минут назад похитил его с автомобиля «Skoda» в соседнем дворе", — сообщает подробности полиция.

    kyiv.npu.gov.ua
    На месте инцидента в Киеве

    Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

    Правоохранители выяснили, что этот гражданин другого государства, который имеет вид на временное пребывание в Украине, ранее проблем с законом не имел. По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

    33-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что видеосъемка обыска в Киеве помогла задержать понятого, который во время следственных действий украл из квартиры 20 тысяч гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?