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    Киев

    В центре Киева полиция проводит спецоперацию - СМИ

    (обновлено: )60201
    Сообщается, что около Печерского моста на улице Дружбы Народов в центре Киева находятся пять автомобилей и более двадцати правоохранителей.
    Спецоперация в центре Киева
    informator.news

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на улице Дружбы Народов правоохранители проводят спецоперацию, на месте происшествия находятся автоматчики и взрывотехники.

    Вблизи Печерского моста на ул. Дружбы Народов, 36 сейчас находятся пять автомобилей и более двадцати правоохранителей, сообщает Информатор.

    В Департаменте коммуникации МВД изданию сообщили, что пока не могут предоставить комментарии по поводу данного события. В Печерском управлении полиции Киева также заявили, что не готовы комментировать участие их сотрудников в правоохранительных действиях.

    informator.news
    Спецоперация в центре Киева

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении убийства мужчины на Подоле в центре Киева.

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