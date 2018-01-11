В центре Киева полиция проводит спецоперацию - СМИ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на улице Дружбы Народов правоохранители проводят спецоперацию, на месте происшествия находятся автоматчики и взрывотехники.

Вблизи Печерского моста на ул. Дружбы Народов, 36 сейчас находятся пять автомобилей и более двадцати правоохранителей, сообщает Информатор.

В Департаменте коммуникации МВД изданию сообщили, что пока не могут предоставить комментарии по поводу данного события. В Печерском управлении полиции Киева также заявили, что не готовы комментировать участие их сотрудников в правоохранительных действиях.

informator.news Спецоперация в центре Киева

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении убийства мужчины на Подоле в центре Киева.