"Тут так все ездят". В Киеве иранец нарушил ПДД и полез в драку

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Киеве гражданин Ирана грубо нарушил ПДД и подрался с полицейскими.

"Гражданин Ирана на Пежо 206 повернул через двойную сплошную на Бульварно-Кудрявской 30/13. На замечание полез в драку, угрожает физической расправой и серьезными последствиями. Его друг недоумевает, в чем нарушение. Говорит "тут так все ездят". Будем оформлять", — сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua На месте ЧП в Киеве

dtp.kiev.ua На месте ЧП в Киеве

Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДПТ во Львовской области.