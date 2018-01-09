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    Киев

    "Тут так все ездят". В Киеве иранец нарушил ПДД и полез в драку

    (обновлено: )18620
    Гражданин Ирана на Пежо повернул через двойную сплошную, а на замечание полез в драку, угрожает физической расправой и серьезными последствиями.
    На месте ЧП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Киеве гражданин Ирана грубо нарушил ПДД и подрался с полицейскими.

    "Гражданин Ирана на Пежо 206 повернул через двойную сплошную на Бульварно-Кудрявской 30/13. На замечание полез в драку, угрожает физической расправой и серьезными последствиями. Его друг недоумевает, в чем нарушение. Говорит "тут так все ездят". Будем оформлять", — сообщает dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    На месте ЧП в Киеве
    dtp.kiev.ua
    На месте ЧП в Киеве

    Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДПТ во Львовской области.

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