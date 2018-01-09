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    Киев

    В Киеве понизились тарифы на тепло и горячую воду

    (обновлено: )12611
    По решению НКРЭКУ, тариф на централизованное отопление для домов со счетчиками теперь составляет 1355,83 грн/Гкал, а без домовых или квартирных счетчиков – 31,55 грн за 1 м² (с НДС).
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. С 31 декабря 2017 года снизились тарифы на тепло и горячую воду от компании "Киевэнерго" в столице.

    Газовая конфорка
    flickr.com/sunshinecity
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    По решению НКРЭКУ от 28 декабря 2017 года, тариф на централизованное отопление для домов (квартир) со счетчиками теперь составляет 1355,83 грн/Гкал, а без домовых или квартирных счетчиков – 31,55 грн за 1 м² (с НДС).

    Ранее 1 Гкал тепла от "Киевэнерго" обходилась по 1414,45 грн (с НДС) или по 32,91 грн за кв. м.

    Также подешевела горячая вода. При наличии полотенцесушителя 1 куб. м теперь стоит 80,62 грн (с НДС), без полотенцесушителя – 74,53 грн (с НДС).

    Раньше горячая вода стоила 84,45 грн и 78,08 грн соответственно.

    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Второй крупный поставщик тепла и горячей воды в Киеве – "Евро-Реконструкция" – получил свои тарифы еще в ноябре 2017 года. НКРЭКУ повысила тарифы для этой компании в среднем на 9%. С 29 ноября 2017 года 1 Гкал тепла стоит 1181,86 грн (с НДС) для потребителей со счетчиками, а для абонентов без домовых или квартирных счетчиков стоимость отопления рассчитывается из площади квартиры – по 31,42 грн за 1 кв. м (с НДС).

    Горячая вода от Дарницкой ТЭЦ, которой управляет "Евро-Реконструкция", при наличие полотенцесушителя стоит 70,56 грн за 1 куб. м (с НДС), а без полотенцесушителя – 65,15 грн за 1 куб. м (с НДС).

    Ранее стало известно, что НКРЭКУ приняла решение повысить стоимость  электроэнергии в 2018 году. 

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