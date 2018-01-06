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    Возле киевских храмов будут дежурить более 1,3 тыс силовиков

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    Как сообщил отдел коммуникации полиции, 6 и 7 января 2018 года в 120 культовых сооружениях Киева состоятся праздничные богослужения по случаю Рождества Христова.
    Возле киевских храмов будут дежурить более 1,3 тыс силовиков
    отдел коммуникации полиции Киева

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Охрану общественного порядка возле храмов столицы будут обеспечивать более 1200 сотрудников полиции и 100 бойцов Национальной гвардии Украины, сообщил в субботу отдел коммуникации полиции Киева.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как отмечается, 6 и 7 января 2018 года в 120 культовых сооружениях Киева состоятся праздничные богослужения по случаю Рождества Христова. Чтобы не допустить никаких нарушений правопорядка и других опасных ситуаций, правоохранители будут работать в усиленном режиме.

    "С целью немедленного реагирования на изменения в оперативной обстановке, созданы дополнительные следственно-оперативные группы и группы документирования. Кроме этого, на улицах города будут работать наряды криминалистов, взрывотехников, кинологов со служебными собаками", — говорится в сообщении.

    Накануне рождественских праздников на территории и в помещениях культовых сооружений правоохранители провели комиссионные обследования во взаимодействии с работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на наличие подозрительных и опасных предметов, проверили пожарную безопасность.

    Полицейские обращаются к киевлянам и гостям столицы соблюдать правила поведения в общественных местах, не нарушать правопорядок и быть взаимовежливыми.

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    Ранее сообщалось, что к обеспечению общественной безопасности на Рождество в Украине будут задействованы 15 тысяч полицейских и 900 военнослужащих Национальной гвардии.

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