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    Киев

    В Киеве националисты сорвали с кафе портрет российского певца

    (обновлено: )608012
    Активисты националистической организации "С14" изначально предложили собственнику кафе самому снять плакат Тимати, но тот отказался.
    С14 срывает плакат Тимати
    C14 news

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве националисты организации "С14" сорвали портрет российского рэпера Тимати с кафе.

    Об этом активисты организации сообщили на своей странице в Facebook.

    Активисты попросили собственника кафе, чтобы он снял баннер сам, но тот отказался. 

    "Известный российский "рэпер" является запрещенным лицом в нашем государстве за свои антиукраинские заявления, он поддержал аннексию Крыма и является автором песни "Мой друг — Путин"", — отметили "С14".

    C14 news
    С14 срывает плакат Тимати

    Ранее сообщалось, что композитора Быстрякова в четверг внесли в базу скандального сайта, который фиксирует преступления против национальной безопасности, за публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины". Ранее он заявил, что российских военных в Донбассе нет (см. видео с 6:00).

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