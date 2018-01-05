В Киеве националисты сорвали с кафе портрет российского певца

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве националисты организации "С14" сорвали портрет российского рэпера Тимати с кафе.

Об этом активисты организации сообщили на своей странице в Facebook.

Активисты попросили собственника кафе, чтобы он снял баннер сам, но тот отказался.

"Известный российский "рэпер" является запрещенным лицом в нашем государстве за свои антиукраинские заявления, он поддержал аннексию Крыма и является автором песни "Мой друг — Путин"", — отметили "С14".

C14 news С14 срывает плакат Тимати

Ранее сообщалось, что композитора Быстрякова в четверг внесли в базу скандального сайта, который фиксирует преступления против национальной безопасности, за публичную "антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины". Ранее он заявил, что российских военных в Донбассе нет (см. видео с 6:00).