Появились подробности страшной смерти девушки под Киевом

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В прокуратуре Киевской области заявили, что девушку в Софиевской Борщаговке, погибшую в результате падения с высоты, вытолкнул из окна ее сожитель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой мужчина вытолкнул 33-летнюю потерпевшую из окна третьего этажа. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия", — сказано в сообщении.

22-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, над знаменитой теннисисткой годами издевался отец.