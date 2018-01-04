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    Киев

    Появились подробности страшной смерти девушки под Киевом

    (обновлено: )37810
    В ходе досудебного расследования установлено, что между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой мужчина вытолкнул 33-летнюю потерпевшую из окна третьего этажа.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В прокуратуре Киевской области заявили, что девушку в Софиевской Борщаговке, погибшую в результате падения с высоты, вытолкнул из окна ее сожитель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

    "В ходе досудебного расследования установлено, что между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой мужчина вытолкнул 33-летнюю потерпевшую из окна третьего этажа. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия", — сказано в сообщении.

    22-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

    Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Напомним, над знаменитой теннисисткой годами издевался отец.

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