Зоозащитники возмущены: в Киеве голубей окрасили в разные цвета

Олександр Гончаров

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Киеве у главной елки страны на Софийской площади появились окрашенные в разные цвета голуби.

Прохожим предлагают с ними сфотографироваться за определенную плату.

Об этом сообщает зоозащитная группа UAnimals на своей странице в Facebook.

"На Софийской площади Киева появилось очередное развлечение для извращенцев. Всем желающим предлагают сфотографироваться с окрашенными голубями", — сообщает UAnimals.

Олександр Гончаров Окрашенные голуби

Олександр Гончаров Окрашенный голубь

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.