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    Киев

    Зоозащитники возмущены: в Киеве голубей окрасили в разные цвета

    (обновлено: )12901
    Как информирует зоозащитная группа UAnimals, на Софийской площади Киева появилось очередное развлечение - предлагают сфотографироваться с окрашенными голубями.
    Окрашенные голуби
    Олександр Гончаров

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Киеве у главной елки страны на Софийской площади появились окрашенные в разные цвета голуби.

    Прохожим предлагают с ними сфотографироваться за определенную плату.

    Об этом сообщает зоозащитная группа UAnimals на своей странице в Facebook.

    "На Софийской площади Киева появилось очередное развлечение для извращенцев. Всем желающим предлагают сфотографироваться с окрашенными голубями", — сообщает UAnimals.

    Олександр Гончаров
    Окрашенные голуби
    Олександр Гончаров
    Окрашенный голубь

    Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

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