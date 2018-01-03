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    Киев

    В Киеве Ford сбил двух девушек на пешеходном переходе

    (обновлено: )98
    Сообщается, что одна из пострадавших девушек 1996 года рождения находится в тяжелом состоянии. Обе пострадавшие госпитализированы.
    На месте ДТП в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на пешеходном переходе по улице  В. Гавела 8 водитель на автомобиле Ford сбил двоих девушек.

    "Со слов водителя автомобиля Ford, он не заметил пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадали две девушки 1996г.р, в срочном порядке были госпитализированы. Медики говорят, что одна из них в тяжелом состоянии", — сообщает Киев Оперативный.

    Киев Оперативный
    На месте ДТП в Киеве

    Ранее сообщалось, что очевидцы не дали скрыться с места ДТП близ села Белогородка под Киевом вероятному его виновнику — судье Киево-Святошинского суда Дмитрию Усатову. Также было обнародовано видео с места резонансного ДТП.

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