В Киеве Ford сбил двух девушек на пешеходном переходе

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на пешеходном переходе по улице В. Гавела 8 водитель на автомобиле Ford сбил двоих девушек.

"Со слов водителя автомобиля Ford, он не заметил пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадали две девушки 1996г.р, в срочном порядке были госпитализированы. Медики говорят, что одна из них в тяжелом состоянии", — сообщает Киев Оперативный.

Киев Оперативный На месте ДТП в Киеве

Ранее сообщалось, что очевидцы не дали скрыться с места ДТП близ села Белогородка под Киевом вероятному его виновнику — судье Киево-Святошинского суда Дмитрию Усатову. Также было обнародовано видео с места резонансного ДТП.