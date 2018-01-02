В КГГА рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ в Киеве

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице за 52-ю неделю эпидсезона составил 498,1 на 100 тысяч населения, что ниже эпидемиологического порога в два раза, сообщили в пресс-службе КГГА.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, за 52-ю неделю эпидсезона в Киеве зарегистрировано 14 тыс. 573 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 28,1%.

"По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости за счет как детского, так и взрослого населения. В целом взрослых заболело 4288 против 5324 за 51 неделю, снижение на 24,2%; детей — 10285 против 13347, снижение на 29,8%. В структуре заболеваемости дети составляют 70,6%, на предыдущей неделе — 71,5%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 47,7% — 3178 случаев, что составляет 30,9% от общего количества детей, заболевших (по 51-ю неделю 4693 — 35,2%) и 21,8% (за 51-ю неделю — 25,1%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", — отметил Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 52-ю неделю госпитализированы 170 человек, из них — 134 детей.

"За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 439 человек, с начала эпидемического сезона — 25 036 человек, из них — 6154 детей", — добавил первый замглавы КГГА.

Ранее врач-эпидемиолог Людмила Красницкая сообщила, что заболеваемость корью в Одесской области в ноябре выросла в два раза.