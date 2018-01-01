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    Киев

    В Киеве стартовало "Факельное шествие" в честь Бандеры

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (79)

    (обновлено: )943017
    Как сообщается, колонна будет двигаться от университета имени Шевченко до улицы Крещатик и Майдана Незалежности. В голове колонны — нардеп Андрей Ильенко, лидер КУН Богдан Червак, "свободовец" Андрей Мохник и другие.
    В Киеве стартует Факельное шествие в честь Бандеры
    Эльдар Сарахман

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева от парка им. Тараса Шевченко стартует "Факельное шествие" в честь 109 годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Участие в марше предварительно принимают несколько тысяч человек, однако в этом году участников меньше, чем в прошлом году, пишет "Украинская правда".

    Колонна будет двигаться от университета им.Шевченко до ул. Крещатик и Майдана Незалежности.

    В голове колонны — нардеп Андрей Ильенко, лидер КУН Богдан Червак, "свободовец" Андрей Мохник и другие.

    Организаторами события являются ВО "Свобода", "Правый сектор" и Национальный корпус.

    Смотрите также: Украина-2017. Главные события года в фотографиях 

    Напомним, ранее о своем участии в маршах и шествиях в честь Бандеры заявляли "Национальный корпус", ВО "Свобода" и другие "правые" организации.

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