В Киеве стартовало "Факельное шествие" в честь Бандеры

Эльдар Сарахман

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева от парка им. Тараса Шевченко стартует "Факельное шествие" в честь 109 годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Участие в марше предварительно принимают несколько тысяч человек, однако в этом году участников меньше, чем в прошлом году, пишет "Украинская правда".

Колонна будет двигаться от университета им.Шевченко до ул. Крещатик и Майдана Незалежности.

В голове колонны — нардеп Андрей Ильенко, лидер КУН Богдан Червак, "свободовец" Андрей Мохник и другие.

Организаторами события являются ВО "Свобода", "Правый сектор" и Национальный корпус.

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Напомним, ранее о своем участии в маршах и шествиях в честь Бандеры заявляли "Национальный корпус", ВО "Свобода" и другие "правые" организации.