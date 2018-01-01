В Киеве джип протаранил остановку

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на улице Большая Васильковская произошло резонансное ДТП: внедорожник протаранил остановочный комплекс.
"Водитель автомобиля KIA на повороте на ул. Л. Толстого не справился с управлением и на высокой скорости сначала врезался в припаркованную Acura, затем снес два дерева, врезался в припаркованные Hyundai и Volkswagen, и остановился в остановке общественного транспорта", — передает подробности происшествия dtp.kiev.ua.
В Киеве внедорожник протаранил два автомобиля и въехал на остановку
На месте работают патрульная полиция, скорая помощь.
Водитель KIA пояснил, что ему стало плохо.
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Напомним, в конце минувшего года в Москве автобус "ЛиАЗ" въехал в остановку рядом с метро "Сходненская". Несколько человек пострадали. Водитель автобуса пояснил, что он уходил от столкновения с другой машиной и допустил ДТП.