В Киеве джип протаранил остановку

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на улице Большая Васильковская произошло резонансное ДТП: внедорожник протаранил остановочный комплекс.

"Водитель автомобиля KIA на повороте на ул. Л. Толстого не справился с управлением и на высокой скорости сначала врезался в припаркованную Acura, затем снес два дерева, врезался в припаркованные Hyundai и Volkswagen, и остановился в остановке общественного транспорта", — передает подробности происшествия dtp.kiev.ua.

Фото dtp.kiev.ua В Киеве внедорожник протаранил два автомобиля и въехал на остановку

На месте работают патрульная полиция, скорая помощь.

Водитель KIA пояснил, что ему стало плохо.

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